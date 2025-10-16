Minister Budrys: nauka ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i odporności państwa

„Aby wzmocnić odporność państwa, musimy poświęcać uwagę międzynarodowej współpracy nie tylko w dziedzinie wojskowej i gospodarczej, ale także w nauce” – powiedział szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys. „Na świecie mamy wiele wyzwań, na które nie ma prostych odpowiedzi. Dyplomacja naukowa otwiera nowe możliwości dla wspólnot naukowych, aby tworzyć nowe drogi do większego bezpieczeństwa i odporności” – dodał.

Otwierając forum w Litewskiej Radzie Naukowej, K. Budrys wyraził również nadzieję, że doświadczenia międzynarodowych partnerów, które będą omawiane podczas dyskusji, będą pomocne przy opracowywaniu wytycznych dotyczących litewskiej dyplomacji naukowej, które Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu planują zaprezentować w najbliższych miesiącach.

Forum Dyplomacji Naukowej odbywa się po raz pierwszy w Wilnie.

Jest to część międzynarodowego Tygodnia Nauki w Litwie „(re)SEARCH 2025”, organizowanego przez Litewską Radę Naukową wspólnie z MSZ i MENiS.