Minister Budrys apeluje do USA o pomoc w uwolnieniu obywateli Litwy z Białorusi

„Nie będę wchodził w szczegóły, ale mogę potwierdzić, że była to najważniejsza kwestia, o której rozmawialiśmy. Od tego zacząłem – mówiłem o interesach Litwy, o tym, co chcemy zrobić, aby nasi obywatele byli bezpieczni. To jest nasze główne oczekiwanie” – w wywiadzie dla portalu „15 min” powiedział szef litewskiej dyplomacji, Kęstutis Budrys.

W czerwcu, po porozumieniu między USA a Białorusią, 14 więźniów politycznych zostało uwolnionych, w tym znany opozycjonista Siarhiej Cichanouski, który osiedlił się na Litwie.

Szef MSZ Litwy powiedział, że rozmawiał z amerykańskim specjalnym wysłannikiem prezydenta Keith’em Kellogiem oraz innymi przedstawicielami amerykańskiej delegacji, zarówno przed ich wyjazdem na Białoruś, jak i po powrocie.

„Nie będę wchodził w szczegóły dotyczące planów naszych amerykańskich przyjaciół, ale z naszej strony przekazana została bardzo jasna wiadomość o interesach i stanowisku Litwy. Jeśli chodzi o naszych obywateli, którzy są nielegalnie przetrzymywani na Białorusi, muszą zostać uwolnieni, i dążymy do tego” – dodał szef MSZ Litwy, K. Budrys.

Wśród uwolnionych w czerwcu więźniów politycznych nie było żadnych obywateli Litwy.

Mińsk powinien zrozumieć, „z kim ma do czynienia”

Szef litewskiej dyplomacji zaznaczył również, że Litwa do tej pory nie otrzymała żadnej odpowiedzi od Białorusi w sprawie rosyjskiego drona „Gerbera”, który w lipcu wleciał na terytorium Litwy. Minister stwierdził, że jest to bardzo niebezpieczne.

„Jeśli oni traktowali cały ten incydent jako zagrożenie, to brak informacji prowadzi do błędnych oszacowań i decyzji, które mogą mieć ogromne konsekwencje i ryzyko, zwłaszcza w kontekście reakcji NATO” – powiedział szef litewskiej dyplomacji. „Reżim białoruski musi zrozumieć, z kim ma do czynienia i jakie mogą być tego konsekwencje” – dodał. „Tym razem w ataku brał udział dron-muqiaż, który miał jedynie stać się celem i śledzić system obrony powietrznej. Następnym razem może to być dron z materiałami wybuchowymi, może nie spalić się i spaść, ale polecieć dalej, wyrządzić szkody, a wtedy znajdziemy się w spirali eskalacji, której wszyscy chcielibyśmy uniknąć” – podkreślił Budrys. „Nie wyobrażam sobie, żeby w przypadku wyrządzenia szkód nie podjęto konkretnych działań odwetowych ze strony Litwy. Jeśli coś by się u nas wydarzyło, wszyscy staną w tej samej linii” – dodał.

Redakcja ZW.LT przypomina, że 10 lipca, po tym jak bezzałogowy statek powietrzny przekroczył terytorium Litwy, początkowo podejrzewano, że była to maszyna „Shahed” używana przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Później okazało się, że był to rosyjski dron „Gerbera”, który wizualnie przypomina „Shaheda” i jest używany do oszukiwania systemów obrony powietrznej.