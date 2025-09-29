Minister Adomavičius odpowiada na krytykę: „Nie myślę o rezygnacji”

„Dopiero zaczynam pracę, to dopiero moje pierwsze dni, więc nie widzę sensu w takim kroku” – powiedział minister kultury Ignotas Adomavičius, odpowiadając dziennikarzom na pytanie, czy w obliczu niezadowolenia środowiska kulturalnego rozważa rezygnację z funkcji. „Świetnie potrafię połączyć wspólnotę, wysłuchać pracę Ministerstwa Kultury jako administrator i z pewnością mogę doskonale zarządzać Ministerstwem Kultury, które prowadzi główną politykę kulturalną” – podkreślił.

Dodał, że nie całe środowisko protestuje przeciwko jego powołaniu na ministra.

„Rozumiem ich protestujących. Nie całe środowisko ma tak dużo dostępu do głównych mediów lub środków publicznych, więc musimy zrozumieć tę wiadomość, że każda fala rodzi nową falę, a czasem samemu można się w nią zaangażować” – powiedział minister kultury.

Dodał również, że „cały ten tydzień jest zajęty, trwają rozmowy o spotkaniach”.

„Przede wszystkim planuję spotkanie z organizacjami zawodowymi. Obecnie najważniejszym zadaniem jest opracowanie budżetu na 2026 rok. Musimy walczyć o środki, które mają zostać przeznaczone na Ministerstwo Kultury” – mówił Adomavičius, odpowiadając na pytanie, jak zamierza zdobyć zaufanie środowiska kulturalnego. „Do planu działań, jak mówiłem, włączymy wszystkich członków wspólnoty. Zapraszam wszystkich twórców, którzy chcą współtworzyć prace rządu i formułowanie planu zgodnie z programem rządu, a w ten sposób będziemy mogli znaleźć prawdziwy dialog, w kwestiach, które są przyczyną protestów, strajków lub braku działania” – dodał.

Potwierdził również, że 5 października nie zamierza brać udziału w uroczystościach otwarcia „Litewskich Dni Kultury we Włoszech”, które będą miały miejsce z udziałem prezydentów obu państw.

„Trwają prace nad budżetem, więc to raczej prezydent wykona tę pracę. (…) Nie planuję tam jechać” – powiedział I. Adomavičius.

Przed jego powołaniem na ministra, Gitanas Nausėda wskazał „eksport kultury” jako jedną z kluczowych dziedzin, w tym przedstawienie litewskiej kultury podczas sezonów we Francji, Włoszech i Niemczech.

Były minister kultury z ramienia socjaldemokratów, Šarūnas Birutis, pod koniec sierpnia, mówiąc o chęci kontynuowania pracy w rządzie, krytykował podejście do finansowania tych wydarzeń.

Redakcja ZW.LT przypomina, że Ignotas Adomavičius, przedsiębiorca bez doświadczenia w kulturze, a ostatnio doradca wiceprzewodniczącego Sejmu, został zaproponowany na ministra kultury przez partię „Świt nad Niemnem”, która wymieniła Ministerstwo Energetyki na Ministerstwo Kultury.

Jego powołanie na ministra spotkało się z krytyką i protestami ze strony środowiska kulturalnego, które zapowiedziało kontynuowanie protestów w formie strajków ostrzegawczych. Twórcy uważają I. Adomavičiusa za niewłaściwego do pełnienia tej funkcji z powodu braku doświadczenia i nieznajomości problemów sektora kultury.

Sam minister przeprosił za swoje ostatnie publiczne wypowiedzi i zadeklarował, że będzie współpracował ze środowiskiem kulturalnym, aby znaleźć wspólny punkt porozumienia.

Z kolei prezydent Gitanas Nausėda wezwał twórców, by dali nowemu ministrowi szansę. Prezydent wcześniej zapowiadał, że nie zatwierdzi ministrów związanych z partią „Świt nad Niemnem”, ale zmienił swoje stanowisko w obliczu kryzysu rządowego.