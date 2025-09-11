Migranci znów próbują przedostać się z Białorusi na Litwę

Podobne incydenty miały miejsce także na granicach sąsiednich państw. W środę łotewscy pogranicznicy zawrócili 50 migrantów, natomiast funkcjonariusze z Polski we wtorek nie wpuścili 70 cudzoziemców.

Od początku roku Litwa nie wpuściła już ponad 1,2 tys. osób, które próbowały przekroczyć granicę wbrew przepisom. W całym 2024 roku odnotowano 1002 próby nielegalnego przedostania się do kraju z terytorium Białorusi.

Fala nielegalnej migracji z terytorium Białorusi do krajów Unii Europejskiej rozpoczęła się w 2021 roku. Władze Zachodu oskarżają reżim Alaksandra Łukaszenki o celowe organizowanie napływu migrantów w ramach działań hybrydowych przeciwko UE.

Choć w ostatnich miesiącach sytuacja na granicy litewsko-białoruskiej była względnie stabilna, obecne dane wskazują na możliwy wzrost presji migracyjnej. Służby graniczne Litwy, Łotwy i Polski pozostają w stanie podwyższonej gotowości, monitorując sytuację i zapobiegając nielegalnym przekroczeniom granicy.