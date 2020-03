Mieszkańcy wrócą do Litwy z Niemiec pociągiem i promem

vdu

Według Ministerstwa Spraw Zagranicznych, podróżujący samochodami osobowymi powinni jechać na dworzec główny miasta Frankfurt nad Odrą. Wszyscy pasażerowie samochodów (oprócz kierowcy) muszą wysiąść na stacji kolejowej, z której od dzisiaj, o godz. 7:30 będzie wyruszał specjalny pociąg na 650 miejsc.

Kierowcy samochodów osobowych będą musieli przybyć do portu morskiego Sassnits do dzisiaj, godz. 13.00. Stamtąd popłynie prom do Kłajpedy. Prom posiada 250 miejsc dla samochodów i 250 miejsc dla pasażerów.

Według MSZ, wszyscy przekraczający granicę zostaną poddani badaniom lekarskim. Tylko osoby bez wyraźnych objawów choroby zostaną przyjęte na terytorium Polski.

Litwini, którzy nie mogą przekroczyć niemiecko-polskiej granicy, blokują przejazd i domagają się pozwoleń na dalszy przejazd.