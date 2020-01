Media: Rząd zapewnił fundusze na remont drogi obok domu Jedzińskiego

vdu

Według LRT, 30 października ubiegłego roku, na wniosek Ministra Transportu i Komunikacji Jarosława Narkiewicza, rząd zatwierdził decyzję o przeznaczeniu 125 tys. euro na remont jedynej ulicy w Podbrodziu – ulicy Arnionių, gdzie mieszka Jedziński.

Jedziński powiedział, że nic nie wie o planach finansowania. Narkiewicz również twierdzi, że nie wiedział, że w związku z jego decyzją został zatwierdzony projekt remontu drogi, gdzie znajduje się dom kolegi z partii.

Były minister transportu i komunikacji Rokas Masiulis również w swoim czasie przyznał pieniądze na remont ulicy Arnionių. Były one przeznaczone na budowę szosy prowadzącej do znajdującej się tam fabryki. Dzięki środkom przyznanym przez Narkiewicza został zasfaltowany odcinek drogi prowadzący do działki Jedzińskiego, ponieważ strategicznie został uznany za priorytetowy.

Wcześniej media powiadomiły o tym, że 3 mln euro zostało przeznaczonych na zasfaltowanie drogi w pobliżu domu Skvernelisa.