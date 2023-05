„Mazowsze” w obiektywie, czyli koncert w Solecznikach z innej strony

Dziś, 7 maja, w parku miejskim w Solecznikach wystąpił Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego. „Mazowsze” to jeden z największych na świecie zespołów artystycznych, perła w koronie Rzeczypospolitej, zespół, który kultywuje to, co w polskiej kulturze najpiękniejsze. Zespół ten sięga do bogactwa narodowych tańców, piosenek, przyśpiewek i obyczajów. Spójrzmy, co się działo za kulisami koncertu, czego nie dostrzegło oko widza – uśmiechnięte i skupione twarze, kolorowe stroje, czerwone korale, kozaki, migawki z koncertu i przygotowań do niego.