Matura z języka litewskiego. Jak się powodziło maturzystom ze szkół polskich?

Od 2014 r. maturzyści szkół mniejszości narodowej na Litwie zdają taki sam egzamin jak abiturienci ze szkół litewskich, do czego zdaniem A. Błaszkiewicza maturzyści ze szkół polskich się przyzwyczaili.

„Społeczność pogodziła się z tym i nie ma już dyskusji w przestrzeni publicznej o tym, że w jakimś stopniu jesteśmy dykskryminowani. Maturzyści również tego nie kwestionują, gdyż wiedzą, że i tak będą musieli do tego egzaminu przystąpić. Ten egzamin nas >>dołuje<< w tym wypadku, bo język ojczysty i język wyuczony to nie jest to samo. Od tego egzaminu zależy dostanie się na bezpłatne studia wyższe – w wywiadzie dla zw.lt opowiada dyrektor gimnazjum.

Adam Błaszkiewicz/Fot. Joanna Bożerodska

Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Wilnie ma w tym roku 107 maturzystów. Zaledwie 4 spośród nich zdawało język litewski jako szkolny. Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. św. Jana Pawła II podkreśla, że podczas rekrutacji na studia wyższe ocena z egzaminu państwowego jest bardziej punktowana, a dostanie się na bezpłatne studia na Litwie, z oceną z egzaminu szkolnego, jest niemożliwe.

O tym mówiła również Iwona Czerniawska, dyrektorka Liceum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, która poinformowała, że 98% maturzystów liceum również wybrało egzamin z języka litewskiego na poziomie państwowym.

Fot. Roman Niedźwiecki

Abiturienci mieli do napisania wypracowanie, a do wyboru mieli cztery tematy: Co ma wartość, ale nie ma ceny?; Czy trudno jest uwolnić się od stereotypów? Motyw zagranicy w litewskiej literaturze; Pory roku w literaturze.

Żeby zaliczyć egzamin, trzeba uzyskać minimum 30 punktów ze 100.

Od kilku lat najczęściej wybieranym przedmiotem na maturze na Litwie jest język angielski.