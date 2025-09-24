Matematyka a rekrutacja: szef LAMA BPO za podstawami, minister zapowiada debatę

– „Jestem za matematyką obiema rękami. (…) Ukończenie szkoły ogólnokształcącej musi oznaczać, że ze wszystkich najważniejszych przedmiotów ma się podstawy” – powiedział.

Jak podkreślił, matematyka „jest ważna jako podstawa, jako wymóg”, bo mówimy o „człowieku wykształconym, który nie przychodzi jako czysta tablica, lecz osoba mająca dobre podstawy”.

Jednocześnie Žiliukas zaznaczył, że wpływ egzaminu z matematyki na rekrutację jest – i w przyszłości powinien pozostać – zróżnicowany w zależności od kierunku studiów. Jak wyjaśnił, w tegorocznych naborach wynik z matematyki nie zawsze decydował o przyjęciu, jeśli nie wchodził do struktury punktu rankingowego; egzamin nie miał też wpływu przy rekrutacji na programy o profilu humanistycznym.

– „Wpływ w strukturze punktu jest i powinien być różny” – stwierdził szef LAMA BPO.

Wcześniej resort oświaty podniósł o 10 punktów wyniki wszystkich egzaminów maturalnych (z wyjątkiem języka litewskiego), tłumacząc to zbyt wysokim progiem zaliczenia – co pozwoliło większej liczbie uczniów zdać maturę.

Minister edukacji, nauki i sportu Raminta Popovienė wskazała, że to właśnie słabe wyniki z matematyki mogłyby zamknąć drogę na uczelnie znacznej części maturzystów. Jak dodała, w tym roku będzie toczyła się dyskusja, czy egzamin z matematyki powinien być w ogóle obowiązkowy, zwłaszcza przy naborze na kierunki humanistyczne.