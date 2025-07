Masz nielegalną studnię? Masz rok na legalizację – później czekają grzywny i likwidacja

Tysiące wniosków, tysiące problemów

Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że zainteresowanie legalizacją jest ogromne. Od 2022 r., kiedy uruchomiono pierwszą falę rejestracji, Lietuvos geologijos tarnyba (Litewska Służba Geologiczna) otrzymała ponad 14 tys. wniosków i zarejestrowała ok. 3,2 tys. studni. Większość zgłoszeń wpłynęła jednak w ostatnich miesiącach poprzedniego terminu – tylko od stycznia do kwietnia 2024 r. złożono aż 8,6 tys. wniosków (dla porównania w 2022 r. było ich zaledwie 546).

– „Liczba wniosków wzrosła w ciągu ostatnich kilku miesięcy, dlatego nasz zespół musiał pracować z maksymalną wydajnością. Jesteśmy gotowi dalej sprawnie organizować ten proces, ale bardzo zachęcamy mieszkańców, by nie zwlekali i tym razem zgłaszali się jak najwcześniej, nie czekając na ostatni dzień” – apeluje dyrektor Służby Geologicznej Egidijus Viskontas.

Najwięcej studni zalegalizowano w:

rejonie wileńskim – 754,

mieście Wilnie – 343,

rejonie trockim – 180,

rejonie kłajpedzkim – 167,

rejonie kowieńskim – 162.

Łącznie w Rejestrze Zasobów Podziemnych Litwy widnieje już niemal 60 tys. zarejestrowanych ujęć wody.

Jak zalegalizować studnię?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do samorządu, na terenie którego znajduje się studnia. To samorząd ocenia, czy ujęcie może być zalegalizowane.

Zgłosić można tylko studnie (lub tzw. „wodne igły” – Abisynki) wykonane przed 1 maja 2022 r.. Samorząd może odmówić legalizacji, jeśli:

studnia powstała po tej dacie,

na działce nie ma żadnych zarejestrowanych budynków,

właściciel wcześniej starał się o pozwolenie na nową studnię na tym samym terenie i otrzymał negatywną decyzję.

Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, w ciągu 6 miesięcy trzeba przekazać dokumenty do Litewskiej Służby Geologicznej, która rejestruje studnie w oficjalnym rejestrze.

Uwaga – przepisy nie dotyczą tradycyjnych studni kopanych – tych rejestrować nie trzeba.

Po co w ogóle rejestrować studnie?

Legalizacja ujęć wody to nie tylko formalność. Dzięki niej państwo ma pełną informację o tym, ile wody podziemnej jest wykorzystywane, gdzie znajdują się studnie i w jakim są stanie.

Niezarejestrowane, źle wykonane lub porzucone studnie mogą być poważnym źródłem zanieczyszczeń – mogą doprowadzić do przedostania się zanieczyszczeń do warstw wodonośnych, a nawet do „wypłynięcia” słonej wody z głębszych pokładów, co zagraża całym lokalnym źródłom wody pitnej.

Rejestracja to także ochrona użytkowników – zarejestrowana studnia oznacza, że jest zbudowana zgodnie z normami, a jej woda jest bezpieczniejsza.

Jak sprawdzić status swojej studni?

Na stronie internetowej Litewskiej Służby Geologicznej (https://lgt.lrv.lt/epaslaugos/index.xhtml) w sekcji Elektroninės paslaugos (Mapa studni) można sprawdzić, czy studnia jest wpisana do rejestru. Jeśli na mapie w miejscu działki nie ma punktu z numerem studni, oznacza to, że jest niezarejestrowana.

Jakie grożą sankcje?

Brak rejestracji to poważne konsekwencje:

grzywny: dla osób fizycznych od 300 do 800 euro, dla firm od 600 do 1 700 euro,

obowiązek likwidacji nielegalnej studni i wykonania nowej – koszt nawet 5–6 tys. euro.

Wspólna odpowiedzialność

Ministerstwo Środowiska przypomina, że rejestracja studni to wspólny interes mieszkańców – chodzi o ochronę zasobów wody pitnej i środowiska. Warto więc nie tylko sprawdzić status własnej studni, ale także zachęcać sąsiadów do legalizacji.

Jeśli ktoś uporczywie ignoruje obowiązek rejestracji, można zgłosić to do Departamentu Ochrony Środowiska.