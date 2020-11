,,Mamy w sercu tą rocznicę. Tylko nie możemy być razem”. 11 listopada na Rossie

,,Jest piękna pogoda. Widzę, że już kilka osób indywidualnie tu było, by oddać hołd naszym bohaterom, palą się światełka. Wczoraj – młodzież patriotyczna, dzisiaj przed chwilą mieliśmy też wizytę żołnierzy Wojska Polskiego, którzy uczestniczą tutaj w ćwiczeniach „Brilliant Jump 2020” – złożyli wieniec. Ludzie pamiętają, nie mogą tylko przyjść wszyscy razem, ale mamy w sercu tą rocznicę” – powiedziała Ambasador Urszula Doroszewska.

Fot. Roman Niedźwiecki

Fot. Roman Niedźwiecki

Fot. Roman Niedźwiecki

Fot. Roman Niedźwiecki

Fot. Roman Niedźwiecki

Fot. Roman Niedźwiecki / Urszula Doroszewska

,,Teraz, kiedy nie możemy się widzieć, to tym bardziej jest to moment refleksji. Tutaj na Rossie, kiedy jest się samemu, to jest tak piękne miejsce, pełne znaczenia. Możemy myśleć o bohaterach naszych, którzy oddali życie, oddali swoją pracę również na rzecz Niepodległej. Teraz musimy też robić coś dla społeczności. Musimy dbać o siebie, o swoje środowisko, żeby nie przenosić dalej zakażeń. To jest bardzo ważne, to jest też objawem patriotyzmu – dbanie o naszą wspólnotę i w Polsce, i na Litwie” – dodała Ambasador.

Słowa Ambasador Urszuli Doroszewskiej skierowane do Polaków na Litwie z okazji Narodowego Święta Niepodległości.