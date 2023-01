M. Skuodis: Pracowaliśmy bardzo wiele, by trasa z Wilna do Warszawy i dalej do Krakowa stała się rzeczywistością

Pracowaliśmy bardzo wiele, by trasa z Wilna do Warszawy i dalej do Krakowa stała się rzeczywistością. "Dzisiaj jako zwykły pasażer, udający się pociągiem do Warszawy, chce się przekonać, jak to działa" – powiedział minister transportu Marius Skuodis podczas briefingu na dworcu kolejowym w Wilnie.