M. Skuodis : Pociąg Wilno-Warszawa od połowy przyszłego roku

„Już w przyszłym roku prawdopodobnie będziemy mogli wygodnie podróżować pociągiem między stolicami Litwy i Polski z jedną przesiadką w Kownie. Spółki kolejowe pracują nad rozkładem jazdy i cennikiem, a dziś na szczeblu obu rządów potwierdzono zobowiązanie do uruchomienia pociągu w przyszłym roku” – powiedział minister transportu i komunikacji Marius Skuodis po spotkaniu z polskim ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem w Warszawie.



Według komunikatu prasowego, pociąg mógłby kursować dwa razy dziennie. Trasa stanowiłaby przedłużenie obecnie kursującego pociągu osobowego Białystok-Kowno.



Ponadto – powiedział M. Skuodis – Polacy poważnie rozważają zaproszenie Litwy do pomocy krajom bałtyckim w opracowaniu efektywnego zarządzania infrastrukturą linii kolejowej o europejskim rozstawie szyn – Rail Baltica.



„Polacy są zaangażowani w przyspieszenie budowy Rail Baltica i rozważą nasze zaproszenie do udziału we wdrażaniu tego modelu” – powiedział Skuodis.



„Rail Baltica zintegruje kraje bałtyckie z europejską siecią kolejową, umożliwiając swobodne przemieszczanie się pasażerów i towarów międzya Warszawą i Tallinem.