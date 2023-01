M. Skuodis apeluje o przyspieszenie realizacji „Rail Baltica” na Litwie

Zdaniem ministra w obecnym kontekście geopolitycznym należy ocenić wszystkie możliwości, jak zasadniczo przyspieszyć realizację projektu „Rail Baltica” na Litwie.

„Musimy skoncentrować wszystkie nasze wysiłki, aby dotrzymać ustalonego harmonogramu prac i móc jak najszybciej otworzyć pierwsze odcinki – do końca 2024 r. być gotowym do budowy na odcinkach od Kowna do Wilna, a także do granicy z Polską” – powiedział w raporcie M. Skuodis.

W piątek rozmawiał na ten temat z twórcami projektu – menedżerami kolei litewskich, LTG Infra, przedstawicielami zarządu wspólnej bałtyckiej spółki RB Rail oraz Rady Nadzorczej.

Skuodis uważa, że aby zwiększyć stopień gotowości projektu, przygotować się do budowy i terminowo zakończyć wszystkie prace, spółki realizujące i koordynujące projekt na Litwie powinny przeznaczyć niezbędne środki i zacieśnić współpracę.

„Odcinki na Litwie muszą zacząć działać jak najszybciej, nie czekając na zakończenie całego projektu” – powiedział minister na spotkaniu.

„Rail Baltica” to największy kolejowy projekt infrastrukturalny w historii krajów bałtyckich, w ramach którego powstanie zelektryfikowana dwutorowa linia kolejowa o europejskim rozstawie torów z Warszawy przez Kowno i Rygę do Tallina.