M. Sinkevičius: żądania przedstawicieli kultury to zagrożenie dla rządu

„Boli nas nie tylko serce, ale i głowa. I chcielibyśmy szukać rozwiązań, ale jeśli żądania są nierealne albo prowadzą do rekonstrukcji koalicji, a nawet jej upadku, to widzimy, że byłby to jeszcze większy problem, próbując znaleźć rozwiązanie, które zniszczyłoby właśnie powołany 20. Rząd” – powiedział tymczasowy przewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, Mindaugas Sinkevičius w wywiadzie dla LRT.
Społeczność kulturalna domaga się, aby kontrowersyjna partia „Świt nad Niemnem”, której lider Remigijus Žemaitaitis jest oskarżony o antysemityzm, nie była odpowiedzialna za Ministerstwo Kultury.
Prezydent, większość polityków rządzącej koalicji zachęcają społeczność kulturalną, aby dała szansę ministrowi kultury Ignotasowi Adomavičiusowi, który został delegowany przez „Świt nad Niemnem”.
„Próba zrealizowania i zaspokojenia oczekiwań społeczności kulturalnej politycznie oznaczałaby poważną rekonstrukcję dopiero co powołanego rządu. Partnerzy koalicyjni, według moich informacji, w tej chwili nie widzą potrzeby takiej rekonstrukcji” – stwierdził M. Sinkevičius.
Jak powiedział, z tego powodu społeczność kulturalna nie otrzymała jeszcze żadnej propozycji, a stabilizacja sytuacji jest możliwa tylko przez rozmowy i słuchanie.
Premier Inga Ruginienė, delegowana przez LSDP, podjęła decyzję o powołaniu grupy negocjacyjnej, która ma rozmawiać z przedstawicielami środowisk kulturalnych.
Protesty przeciwko przeniesieniu odpowiedzialności za Ministerstwo Kultury do „Świtu nad Niemnem” miały miejsce w dużych miastach kraju, a część organizatorów ogłosiła, że w swoich wydarzeniach nie chcą gościć prezydenta, premiera ani ministra kultury, rezygnując z ich patronatu. Na niedzielę zaplanowano ostrzegawczy strajk.
Redakcja ZW.LT przypomina, że Ambasada Niemiec na Litwie również postanowiła nie zaprosić I. Adomavičiusa na wydarzenie organizowane w środę w Wilnie z okazji Dnia Jedności Niemiec.
M. Sinkevičius stwierdził, że nie widzi w tym większego problemu, ale zastanawiał się, czy Niemcy nie ingerują w sprawy wewnętrzne kraju.
„Trzeba podejrzewać, że to jest wiadomość z Berlina przez niemieckiego ambasadora w Wilnie, że oto minister nie został zaproszony, wyrażana jest pewna postawa i w pewien sposób ingeruje się w sprawy polityki krajowej. To jest dla mnie trochę dziwne i nowy rodzaj działań. Wydaje mi się, że jest to nieakceptowalne” – mówił lider LSDP.
Przedstawiciele środowisk kulturalnych spotkali się już z najwyższymi przedstawicielami państwa, ale do tej pory nie udało się osiągnąć żadnego porozumienia. Po dyskusji z przedstawicielami środowisk, prezydent Gitanas Nausėda zalecił dalsze utrzymywanie aktywnej postawy obywatelskiej, co społeczność uznała za zachętę do kontynuowania protestów.
M. Sinkevičius stwierdził, że tego rodzaju komunikat z Pałacu Prezydenckiego zabrzmiał dziwnie.
„Próbuje się tę problematykę szybko przekazać innym. Może Prezydencja oczekuje liderowania koalicji lub premiera, nie wiem, ale chcę powiedzieć, że wszystkie strony są odpowiedzialne za ten rezultat i powinny ponosić równą odpowiedzialność” – powiedział.