M. Sinkevičius: żądania przedstawicieli kultury to zagrożenie dla rządu

„Boli nas nie tylko serce, ale i głowa. I chcielibyśmy szukać rozwiązań, ale jeśli żądania są nierealne albo prowadzą do rekonstrukcji koalicji, a nawet jej upadku, to widzimy, że byłby to jeszcze większy problem, próbując znaleźć rozwiązanie, które zniszczyłoby właśnie powołany 20. Rząd” – powiedział tymczasowy przewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej, Mindaugas Sinkevičius w wywiadzie dla LRT.

Społeczność kulturalna domaga się, aby kontrowersyjna partia „Świt nad Niemnem”, której lider Remigijus Žemaitaitis jest oskarżony o antysemityzm, nie była odpowiedzialna za Ministerstwo Kultury.

Prezydent, większość polityków rządzącej koalicji zachęcają społeczność kulturalną, aby dała szansę ministrowi kultury Ignotasowi Adomavičiusowi, który został delegowany przez „Świt nad Niemnem”.

„Próba zrealizowania i zaspokojenia oczekiwań społeczności kulturalnej politycznie oznaczałaby poważną rekonstrukcję dopiero co powołanego rządu. Partnerzy koalicyjni, według moich informacji, w tej chwili nie widzą potrzeby takiej rekonstrukcji” – stwierdził M. Sinkevičius.

Jak powiedział, z tego powodu społeczność kulturalna nie otrzymała jeszcze żadnej propozycji, a stabilizacja sytuacji jest możliwa tylko przez rozmowy i słuchanie.

Premier Inga Ruginienė, delegowana przez LSDP, podjęła decyzję o powołaniu grupy negocjacyjnej, która ma rozmawiać z przedstawicielami środowisk kulturalnych.

Protesty przeciwko przeniesieniu odpowiedzialności za Ministerstwo Kultury do „Świtu nad Niemnem” miały miejsce w dużych miastach kraju, a część organizatorów ogłosiła, że w swoich wydarzeniach nie chcą gościć prezydenta, premiera ani ministra kultury, rezygnując z ich patronatu. Na niedzielę zaplanowano ostrzegawczy strajk.

Redakcja ZW.LT przypomina, że Ambasada Niemiec na Litwie również postanowiła nie zaprosić I. Adomavičiusa na wydarzenie organizowane w środę w Wilnie z okazji Dnia Jedności Niemiec.

M. Sinkevičius stwierdził, że nie widzi w tym większego problemu, ale zastanawiał się, czy Niemcy nie ingerują w sprawy wewnętrzne kraju.

„Trzeba podejrzewać, że to jest wiadomość z Berlina przez niemieckiego ambasadora w Wilnie, że oto minister nie został zaproszony, wyrażana jest pewna postawa i w pewien sposób ingeruje się w sprawy polityki krajowej. To jest dla mnie trochę dziwne i nowy rodzaj działań. Wydaje mi się, że jest to nieakceptowalne” – mówił lider LSDP.

Przedstawiciele środowisk kulturalnych spotkali się już z najwyższymi przedstawicielami państwa, ale do tej pory nie udało się osiągnąć żadnego porozumienia. Po dyskusji z przedstawicielami środowisk, prezydent Gitanas Nausėda zalecił dalsze utrzymywanie aktywnej postawy obywatelskiej, co społeczność uznała za zachętę do kontynuowania protestów.

M. Sinkevičius stwierdził, że tego rodzaju komunikat z Pałacu Prezydenckiego zabrzmiał dziwnie.