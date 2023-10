M. Drobiazko złożyła apelację wz. z decyzją o odebraniu litewskiego obywatelstwa

„Znalazłam siłę, aby walczyć o to, co uważam za słuszne i ważne. Złożyłam skargę na dekret prezydenta, który pozbawił mnie obywatelstwa litewskiego” – pisze Margarita Drobiazko. Zaznaczyła, ze jej skarga została uwzględniona w Wileńskim Okręgowym Sądzie Administracyjnym. Łyżwiarka napisała, że sąd nakazał kancelarii prezydenta nie później niż do 30 października dostarczyć wszystkie istotne materiały w tej sprawie.

Prezydent Gitanas Nauseda we wrześniu pozbawił Margaritę Drobiazko litewskiego obywatelstwa, które nadane jej zostało w trybie wyjątkowym trzydzieści lat temu za zasługi dla litewskiego sportu.

Sprawa związana jest z zarzutami wobec łyżwiarki, któe pojawiły się w sierpniu ubiegłego roku. Chodzi o wspieranie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Stało się to po tym, gdy Drobiazko wraz z mężem, Litwinem Povilasem Vanagasem, wystąpiła w widowisku zorganizowanym w Soczi przez Tatianę Nawkę, żonę rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa.

Według sondażu przeprowadzonego przez „Baltijos Tyrimai”, 51 procent mieszkańców Litwy nie popiera decyzji prezydenta o odebraniu Margaricie Drobiazko obywatelstwa. Z Gitanasem Nausedą zgadza się nieco ponad jedna trzecia litewskiego społeczeństwa.