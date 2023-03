M. Danielė pozostaje na stanowisku szefowej Komisji ds. Zapobiegania Uzależnieniom

Ponad 40 parlamentarzystów wzięło udział w tajnym głosowaniu w sprawie zwolnienia M. Danielė, jednak zgodnie z ustawą, do usunięcia jej ze stanowiska z powodu braku wotum zaufania potrzeba co najmniej 71 głosów „za”.

W głosowaniu wzięli udział wyłącznie przedstawiciele opozycji.

M. Danielė brak zaufania do niej nazwała „pustą polityką” i powiązała to ze zbliżającymi się wyborami do Sejmu.

„Komisja ds. Zapobiegania Uzależnieniom to nie Komisja ds. Kar i Trzeźwości. Celem tej komisji nie jest promowanie tej czy innej ideologii, ale badanie problemów i ich rozwiązań w oparciu o dowody naukowe i światowe trendy polityczne, z dystansem do wszelkich ideologii. Jako specjalista, który przez wiele lat studiował politykę narkotykową i nadal uważnie śledzi tę dziedzinę, z pewnością obiecuję mówić o globalnych zmianach, badaniach i pojawiających się praktykach. I nie pozwolę sobie zatknąć ust ani tej, ani żadnej innej opozycji” – powiedziała polityk w czwartek.

10 listopada 2021 r. zgłoszono wotum nieufności wobec szefowej sejmowej Komisji ds. Zapobiegania Uzależnieniom. Przedstawiciele opozycji, którzy ją zainicjowali, nie zakończyli wówczas procedury, odwołali ją po ogłoszeniu przez władze wotum nieufności dla przewodniczącego Komisji Antykorupcyjnej Algirdasa Stončaitisa.

Brak zaufania do M. Danielė zainicjowała Asta Kubilienė, członkini Związku Rolników i Zielonych. Jej zdaniem zachowanie i działalność przewodniczącej jest niezgodna z celem tej komisji.

Jednym z powodów na zwolnienie M. Danielė było przyznanie się, że brała narkotyki.

Posłanka na Sejm powiedziała we wtorek, że nie rozumie, w jaki sposób doświadczenia z czasów nastoletnich mają się do kompetencji osoby dorosłej.

Członkini Partii Wolności wystąpiła do Sejmu z wnioskiem o zniesienie odpowiedzialności karnej za posiadanie niewielkiej ilości środków odurzających bez zamiaru ich sprzedawania.