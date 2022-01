LTG: dzisiaj ostatni ładunek Belaruskalij

Oznacza to, że zatrzymana zostanie dostawa nawozów, która była aktualna od ponad dekady, lecz została zawieszona przez amerykańskie sankcje. W ostatnich latach tranzyt był szacowany o ok. 11 mln ton i dostarczyła dziesiątki milionów euro dla Kolei Litewskich (LTG).

Ostatni ładunek z nawozami potasowymi zgodnie z umową między Kolejami Litewskimi a Belaruskalij podpisaną w 2018 r. ma wjechać na Litwę w poniedziałek ok. godz. 19.00-20.00, a do portu w Kłajpedzie – do północy,, poinformował przedstawiciel LTG Mantas Dubauskas.

Przez Litwę codziennie przejeżdża około 6-7 pociągów, każdy po 60 wagonów, czyli około 5 tys. ton nawozu.