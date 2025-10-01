LSDP wspiera wznowienie porozumienia obronności, ale w innych kwestiach jest sceptyczna

„Ogólnokrajowa zgoda jest możliwa (…). Wszyscy jesteśmy za bezpieczeństwem, więc powinniśmy się politycznie porozumieć” – powiedział Mindaugas Sinkevičius, tymczasowy przewodniczący Litewskiej Partii Socjaldemokratycznej. „Musimy uzgodnić priorytety i upewnić się, że wszyscy rozumieją je tak samo. Zostały one już dawno opublikowane, myślę, że nas łączą – zarówno brygada niemiecka, jak i Pierwsza Dywizja Narodowa, systemy obrony powietrznej” – oznajmił. „Myślę, że po prostu trzeba uzgodnić to, co jest już powszechnie znane jako priorytet, długoterminowy priorytet, ponieważ nie jest to kwestia jednej kadencji” – dodał.

Z drugiej strony, polityk podkreślił, że nie we wszystkich dziedzinach konieczne są takie porozumienia.

„Trochę żartowaliśmy, mówimy: teraz trzeba by było zawrzeć narodowe porozumienia we wszystkich dziedzinach – mam na myśli edukację, bezpieczeństwo, można wymieniać inne obszary, bo są problemy. (…) Ale pytanie, w czym to pomoże, skoro pozostaje już tylko realizacja narodowych porozumień, nie pozostaje już miejsca na polityczną agendę” – stwierdził Sinkevičius.

Przyszłość sprawy zostanie omówiona pod koniec października

Premier Inga Ruginienė powiedziała, że rada koalicyjna zorganizuje spotkanie dotyczące możliwego odnowienia porozumienia dotyczącego obronności.

W spotkaniu wezmą również udział ministrowie obrony narodowej oraz finansów.

„Spotkamy się między sobą, (…) ustalimy fundamenty, a potem zaprosimy inne partie polityczne, ponieważ wydaje mi się, że w kwestii obronności powinniśmy zapomnieć o opozycji i rządzie, a wszyscy powinniśmy się porozumieć” – powiedziała premier Litwy.

Lider „Świtu nad Niemnem” Remigijus Žemaitaitis stwierdził, że podczas spotkania pod koniec października z szefową litewskiego resortu ochrony kraju Dovilė Šakalienė zamierza poruszyć również temat zamówień publicznych w systemie obrony narodowej.

„Jest oczywiste, że Litwa musi zmienić przepisy, które pozwolą (…) zrezygnować z pośredników i kupować sprzęt bezpośrednio od producenta. Kupujemy przez pośredników i płacimy znacznie więcej, niż gdybyśmy nabyli towar bezpośrednio od samego producenta” – powiedział R. Žemaitaitis.

Wspomniał również o konieczności przeprowadzenia audytów w sektorze obrony. Według R. Žemaitaitisa, bez danych z audytu zwiększanie finansowania obrony narodowej do co najmniej 5% PKB „jest nieadekwatne i nieakceptowalne”.

Propozycja opozycji

Posłanka na Sejm z ramienia najmniejszych partnerów koalicyjnych, Związku Litewskich Chłopów i Zielonych, Aušrinė Norkienė, również stwierdziła, że jej partia dostrzega sens w takim porozumieniu.

„Rzeczywiście, ta strategiczna wizja i wspólny konsensus wszystkich partii w celu zawarcia narodowego porozumienia dotyczącego obronności, jest sensowna i aktualna” – powiedziała A. Norkienė.

Pomysł podpisania nowego narodowego porozumienia w sprawie obronności ponownie zgłosił lider opozycyjnej Partii Związku Ojczyzny-Litewskich Chrześcijańskich Demokratów Laurynas Kasčiūnas.

Zgodnie z informacjami BNS, w ramach porozumienia podpisanego przez dziewięć partii 15 lipca 2022 roku dotyczącego obronności i bezpieczeństwa kraju, przeznaczono nie mniej niż 2,5% PKB na obronność, a środki te miały być zwiększane zgodnie z potrzebami systemu obrony narodowej, w tym zwiększanie liczby poborowych.

Ten punkt został już zrealizowany – w tym roku wynosi on około 4% PKB.

Zobowiązano się także do przyspieszenia formowania rezerwy, aby aktywna rezerwa w 2030 roku wynosiła do 50 tysięcy żołnierzy, wzmocnienia Związku Strzelców, przygotowywania obywateli do oporu, stworzenia cybernetycznych sił jako oddzielnej gałęzi Sił Zbrojnych Litwy i innych podobnych inicjatyw.

Porozumienie partii dotyczące obronności obowiązuje do 2030 roku.