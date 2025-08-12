Znad Wilii
  • Litwa
  • 12 sierpnia, 2025 16:00

LSDP przygotują propozycje dla potencjalnych partnerów koalicyjnych

Litewska Partia Socjaldemokratyczna (LSDP) jeszcze w tym tygodniu zamierza przedstawić swoje propozycje potencjalnym partnerom koalicyjnym. Jak poinformował we wtorek pełniący obowiązki przewodniczącego partii Mindaugas Sinkevičius, decyzję w tej sprawie ma podjąć rada LSDP, której posiedzenie planowane jest na niedzielę w trybie zdalnym.

zw.lt/BNS
LSDP przygotują propozycje dla potencjalnych partnerów koalicyjnych

fot. BNS/Robertas Riabovas

We wtorek socjaldemokraci spotkali się z przedstawicielami Związeku Demokratów „W imię Litwy”. Dzień wcześniej rozmawiali z ugrupowaniem „Świt nad Niemnem”, a w środę mają odbyć konsultacje z  Litewskim Związekiem „Chłopów i Zielonych”  oraz prezydentem Gitanasem Nausėdą.

Po spotkaniu lider demokratów Saulius Skvernelis oświadczył, że jego partia poczeka na decyzję socjaldemokratów w sprawie składu przyszłej koalicji. Podkreślił jednak, że udział „Świtu nad Niemnem” w rządzie jest „dużym problemem”, choć nie przesądza automatycznie o odmowie współpracy.

Sinkevičius przyznał, że nie otrzymał jednoznacznej odpowiedzi, czy obecność „Świtu nad Niemnem” byłaby dla demokratów „czerwoną linią”.

– Czasem potrafimy powiedzieć dużo, a jednocześnie niewiele – skomentował polityk.

Szef LSDP zaznaczył, że partia stoi przed wyborem między „jakością a ilością”. Jeden z możliwych scenariuszy zakłada utrzymanie obecnej koalicji z pewnymi zmianami, co zapewniłoby stabilną większość, ale wiązałoby się z reputacyjnymi kosztami. Drugi wariant to nowa konfiguracja z mniejszą liczbą mandatów i większym ryzykiem napięć przy głosowaniach nad budżetem czy reformami.

– Chcę stabilnej pracy państwa, bez ciągłych skandali i politycznego chaosu, który męczy społeczeństwo – podkreślił Sinkevičius.

PODCASTY I GALERIE