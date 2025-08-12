LSDP przygotują propozycje dla potencjalnych partnerów koalicyjnych

We wtorek socjaldemokraci spotkali się z przedstawicielami Związeku Demokratów „W imię Litwy”. Dzień wcześniej rozmawiali z ugrupowaniem „Świt nad Niemnem”, a w środę mają odbyć konsultacje z Litewskim Związekiem „Chłopów i Zielonych” oraz prezydentem Gitanasem Nausėdą.

Po spotkaniu lider demokratów Saulius Skvernelis oświadczył, że jego partia poczeka na decyzję socjaldemokratów w sprawie składu przyszłej koalicji. Podkreślił jednak, że udział „Świtu nad Niemnem” w rządzie jest „dużym problemem”, choć nie przesądza automatycznie o odmowie współpracy.

Sinkevičius przyznał, że nie otrzymał jednoznacznej odpowiedzi, czy obecność „Świtu nad Niemnem” byłaby dla demokratów „czerwoną linią”.

– Czasem potrafimy powiedzieć dużo, a jednocześnie niewiele – skomentował polityk.

Szef LSDP zaznaczył, że partia stoi przed wyborem między „jakością a ilością”. Jeden z możliwych scenariuszy zakłada utrzymanie obecnej koalicji z pewnymi zmianami, co zapewniłoby stabilną większość, ale wiązałoby się z reputacyjnymi kosztami. Drugi wariant to nowa konfiguracja z mniejszą liczbą mandatów i większym ryzykiem napięć przy głosowaniach nad budżetem czy reformami.