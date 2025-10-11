LSDP przejmie resort kultury bez „wymian”

— „Partia zaproponowała, by Ministerstwo Kultury przeszło do odpowiedzialności socjaldemokratów. Czy „Świt nad Niemnem” będzie mieć jakieś reakcje, żądania — zobaczymy, gdy je przedstawią” — powiedział Sinkevičius w sobotę po posiedzeniu Rady LSDP.

Dodał, że przed podjęciem decyzji nie rozważano żadnych roszad personalnych.

Lider LSDP nie wykluczył, że „aušriečiai” mogą opuścić koalicję.

— „Zobaczymy, nie boimy się tego. Wtedy albo rząd mniejszościowy, albo nowa koalicja. To nie jest zagranie va banque — zaufaliśmy partnerowi, uzgodniliśmy, co uzgodniliśmy. Widzimy, że partner wyraźnie nie radzi sobie z tą dziedziną, więc jako partia najbardziej odpowiedzialna za koalicję pomożemy: przejmiemy i uporządkujemy” — podkreślił.

Sinkevičius nie chciał przewidywać reakcji „Świtu nad Niemnem” ani jego lidera Remigijusa Žemaitaitisa. Zaznaczył zarazem, że zabrakło oceny ze strony członków frakcji „Świtu nad Niemnem” w sprawie wypowiedzi ich przewodniczącego dotyczących Arūnasa Gelūnasa, dyrektora Litewskiego Narodowego Muzeum Sztuki (LNDM).

Dwie ścieżki

Przejęcie resortu kultury było jednym z wariantów przedstawionych Radzie LSDP; drugim — scenariusz rządu mniejszościowego, do którego — jak mówił Sinkevičius — partia ma przygotowany plan.

Kwestia obsady resortu

Premier Inga Ruginienė zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu rozpocznie konsultacje w sprawie kandydata na ministra kultury. Za „najlepszą kandydatkę” uznała Vaidę Aleknavičienė, wcześniej już powołaną na to stanowisko, lecz odwołaną po przeprowadzonej wymianie resortów ze „Świtem nad Niemnem”. Sinkevičius podkreślił, że LSDP nie podjęła jeszcze decyzji co do własnego kandydata.