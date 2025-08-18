LSDP i „Świt nad Niemnem” uzgodnili dalszą współpracę w sprawie nowej koalicji

– „Uzgodniliśmy, że możemy współpracować. Znaleźliśmy wiele wspólnych celów i punktów stycznych. Teraz wracamy do władz partii i, jak widać, będziemy ruszać do przodu z pracą” – powiedział lider „Świtu nad Niemnem” Remigijus Žemaitaitis.

W niedzielę socjaldemokraci zdecydowali o tworzeniu nowej koalicji. Do współpracy zaprosili „Świt nad Niemnem” oraz Litewską Partię Chłopów i Zielonych, dotąd pozostającą w opozycji. Spotkanie z jej przedstawicielami zaplanowano na środę. Tymczasowy przewodniczący LSDP Mindaugas Sinkevičius wyraził nadzieję, że umowa koalicyjna zostanie podpisana jeszcze w tym tygodniu.

Žemaitaitis przypomniał, że kwestia obsady stanowiska przewodniczącego Sejmu ma zostać rozstrzygnięta we wrześniu. Według niego decyzja już zapadła, lecz nie ujawnił, czy funkcja przypadnie jego ugrupowaniu. Pytany o podział ministerstw oraz kandydatury na stanowiska w Prezydium Sejmu, polityk zasugerował, by poczekać na jesień.

Odniósł się także do swojej politycznej przyszłości, przyznając, że rozważa start w wyborach na mera Połągi.

– „Bardzo lubię Połągę i może zdecyduję się kandydować na mera. To piękne, kurortowe miasto, mieszkałem tam od 30 lat. Byłoby ciekawie wrócić i tam żyć” – stwierdził.

Dotychczasowa koalicja liczyła 86 posłów: 52 socjaldemokratów, 19 przedstawicieli „Świtu nad Niemnem” oraz 15 członków Związku Demokratów „W imię Litwy”. Po utworzeniu nowej większości rządzącej znalazłoby się w niej 82 parlamentarzystów: 52 socjaldemokratów, 19 „aušriečių” oraz 11 posłów z frakcji Partii Chłopów i Zielonych oraz Chrześcijańskich Rodzin.