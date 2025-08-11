LSDP i „Świt nad Niemnem” rozmawiają o przyszłości koalicji po dymisji premiera

Jeszcze w tym tygodniu LSDP planuje rozmowy także z Związekiem Demokratów „W imię Litwy”.

Do rozmów o przyszłości koalicji doszło po ubiegłotygodniowej rezygnacji premiera Gintautasa Paluckasa, który odszedł z urzędu po wszczęciu dwóch postępowań przygotowawczych dotyczących jego działalności gospodarczej oraz w związku z narastającymi pytaniami o przeszłość.

Demokraci twierdzą, że w związku z tą decyzją przestaje obowiązywać umowa koalicyjna, w której Paluckas był wskazany jako premier, i nie wykluczają konieczności ponownego ustalenia składu koalicji. Z kolei socjaldemokraci i „Świt nad Niemnem” uważają, że wystarczą korekty w umowie, a obecne partie mogą kontynuować współpracę.

Po dymisji premiera i całej Rady Ministrów w najbliższym czasie konieczne będzie utworzenie nowego rządu. LSDP proponuje na stanowisko premiera obecną minister opieki społecznej i pracy Ingę Ruginienė. W ubiegłym tygodniu spotkała się ona z prezydentem, jednak – jak sama podkreśliła – nie rozmawiała wówczas o przyszłości większości rządzącej. Temat ten ma zostać poruszony podczas kolejnego spotkania z głową państwa zaplanowanego na ten tydzień.