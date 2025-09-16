Znad Wilii
  • Litwa
  • 16 września, 2025 9:00

LSDP: decyzja prezydenta nie narusza umowy koalicyjnej

Po zapowiedziach lidera „Świtu nad Niemnem” (lit. Nemuno aušra) Remigijusa Žemaitaitisa o „wygaśnięciu” umowy koalicyjnej, we wtorek w posiedzeniu frakcji tego ugrupowania wezmą udział przedstawiciele socjaldemokratów. Przewodniczący LSDP Mindaugas Sinkevičius oraz desygnowana premier Inga Ruginienė będą z koalicjantami omawiać możliwe rozwiązania po tym, jak prezydent Gitanas Nausėda w poniedziałek odrzucił kandydatury ministrów środowiska i energetyki.

zw.lt/BNS
fot. Erikas Ovčarenko/BNS.

Žemaitaitis ocenił, że decyzja głowy państwa oznacza ustanie obowiązywania umowy koalicyjnej. Socjaldemokraci mają odmienne stanowisko i nie mówią o wygaśnięciu porozumienia. Po poniedziałkowym posiedzeniu zarządu LSDP M. Sinkevičius stwierdził, że najbardziej racjonalne jest przedstawienie nowych kandydatów – i podkreślił, że od partnerów usłyszał deklarację, iż to zrobią.

– „Inga Ruginienė i ja udamy się na posiedzenie frakcji ‘Świtu nad Niemnem’, by porozmawiać na żywo, jak można wyjść z tej sytuacji. Będziemy prosić o jak najszybsze przedstawienie (kandydatów na ministrów – BNS). Chcielibyśmy, by – jeśli to możliwe – pojawili się jutro, bo gonią nas terminy (…). Jeśli nie jutro, to najpóźniej w środę” – zapowiedział lider LSDP.

Dodał, że po spotkaniu z frakcją planowana jest rozmowa liderów wszystkich trzech partii rządzącej koalicji.

