Litwy zatwierdziła spis wrogich państw

Na liście znalazły się Białoruś, Rosja, okupowany przez nią Krym, a także nieuznawane prorosyjskie republiki separatystyczne: Naddniestrze, Abchazja i Osetia Północna.

Litewscy urzędnicy mogą nie dopuszczać firm z tych państw do udziału w przetargach, a także unieważnić umowy z nimi. Do tej pory litewskiej administracji brakowało do tego podstaw prawnych. Zgodnie z nowym prawem “kupujący mogą przyjąć decyzję, by nie finansować tych wrogich państw za pomocą zakupów państwowych”.

Lista powstała w celu łatwiejszego wprowadzania zachodnich sankcji wobec wymienionych państw. Do tej pory, by zerwać umowę z firmą z Białorusi lub Rosji, litewskie przedsiębiorstwa państwowe musiały kierować sprawę do specjalnej komisji rządowej, która decydowała, czy umowa jest zgodna z interesami narodowymi Litwy i mogła rekomendować jej unieważnienie.

Na podst. Belsat