Litwini zatrzymani w Polsce – przemycali papierosy

Wczoraj (9 lipca) na terenie gminy Augustów funkcjonariusze z Placówki SG w Augustowie współdziałając z funkcjonariuszami Wydziału Zabezpieczenia Działań zatrzymali do kontroli dwa pojazdy. Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze powzięli podejrzenie, że w samochodach mogą być ukryte papierosy bez polskich znaków akcyzy. Auta, Land Rover i Opel Zafira, skierowano do szczegółowej kontroli. W trakcie sprawdzenia pojazdów okazało się, że znajdują się w nich specjalnie skonstruowane skrytki, w których ukryte są nielegalne papierosy. Funkcjonariusze w podwójnej podłodze w obu samochodach ujawnili w sumie ponad 5,5 tys. paczek papierosów różnych marek. Szacunkowa wartość zabezpieczonej kontrabandy wynosi ponad 77 tys. zł. Do przewożonych nielegalnych wyrobów tytoniowych przyznali się dwaj kierowcy – obywatele Litwy.

47 i 28 – letni mężczyźni otrzymali zarzuty z kodeksu karnego skarbowego. Jako dowód w sprawie zatrzymano również Land Rovera z 1999 r. wartego 7 tys. zł. i Opla Zafirę z 2005 r. wartego 11 tys. zł. Nielegalny towar po wykonaniu niezbędnych czynności zostanie przekazany do Urzędu Celno-Skarbowego w Suwałkach.