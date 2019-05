Litwini spożywają za mało warzyw

vdu

Według danych Europejskiego Departamentu Statystycznego, co dzień warzywa spożywa mniej niż połowa mieszkańców Litwy – zaledwie 45 proc., podczas gdy w Irlandii czy Belgii odsetek ten wynosi 84 proc. Bardziej ubogi jadłospis mają tylko Łotysze – 44 proc., Rumuni -– 41 proc. i Węgrzy, bo na co dzien warzywa je mniej niż trzecia część mieszkańców.

Co prawda, eksperci od żywienia są dość optymistycznie nastawieni. Choć nawyki żywieniowe w kraju zmieniają się bardzo powoli, młode pokolenie coraz częściej wybiera zdrowy tryb życia. Także handlowcy mówią o większych sprzedażach warzyw.

Dietolodzy zalecaja zjadac 400 gramów warzyw codziennie. Taka ilość pomoże zmniejszyc ryzyko chorób serca, udaru mózgu, cukrzycy typu II i otyłości.