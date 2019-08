Litwin próbował przemycić 437 tys. paczek papierosów

vdu

21 sierpnia br. patrol Straży Granicznej w ramach prowadzonych działań pod kątem legalności przewożonych odpadów zatrzymał na drodze krajowej nr 8 w powiecie augustowskim do kontroli samochód ciężarowy na litewskich numerach rejestracyjnych. Dziwne zachowanie kierowcy wzbudziło podejrzanie funkcjonariuszy. Auto poddano szczegółowym sprawdzeniom. Po otwarciu naczepy okazało się, że wypełniona ona jest kartonowymi pudłami, w których znajduje się 437 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Obywatel Litwy zgodnie z przedstawionymi dokumentami w naczepie tira miał przewozić ładunek elementów plastikowych do Niemiec. Szacunkowa wartość ujawnionej kontrabandy wynosi ponad 6,1 mln. zł. Gdyby zatrzymane wyroby tytoniowe zostały wprowadzone do sprzedaży w Polsce straty Skarbu Państwa z tytułu utraconych podatków wyniosłyby ponad 10 mln zł.

33-letni kierowca został zatrzymany. Prokurator Rejonowy w Augustowie przedstawił mu zarzuty popełnienia przestępstw skarbowych zagrożonych karą wysokiej grzywny, karą pozbawienia wolności do lat 3 albo obu tym karom łącznie. Nielegalne papierosy oraz ciężarówka wykorzystana do ich przewozu zostały zabezpieczone przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

To największy w tym roku przemyt nielegalnych papierosów ujawniony przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Od początku roku 2019 r. funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili w sumie nielegalne papierosy o wartości blisko 19 mln zł.