Litwin A. Valujavičius przepłynął samotnie Atlantyk

Aurimas Valujavičius jest trzecią osobą na świecie i pierwszym Litwinem, który solo przepłynął Ocean Atlantycki z Europy.

Mężczyzna zamierzał pobić rekord i pokonać ocean w 110 dni. Niestety, zła pogoda uniemożliwiła mu ustanowienie nowego rekordu.

„Życie jest albo odważną przygodą, albo niczym! Po 120 dniach, 14 godzinach i 48 minutach Ocean Atlantycki został pokonany! Dużo emocji, ogromny sprawdzian i dziesiąta podróż życia oficjalnie zrealizowana!!! Uwierz w siebie, bo jeśli Ty w siebie nie uwierzysz, to kto w Ciebie uwierzy? Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do spełnienia mojego marzenia, za ciepłe i motywujące słowa oraz dziękuję za wiarę we mnie! I znów jesteśmy potężni!!! Niech Lituanica odrodzi się w nowym stuleciu! Dziękuję!” – napisał Valujavičius w mediach społecznościowych po tym, jak dotarł do celu.