Litwin A. Valujavičius chce przepłynąć ocean i pobić rekord świata

Po pomyślnym pokonaniu wyzwania podróżnik przejdzie do historii jako pierwszy Litwin i trzeci człowiek na świecie, który pokonał taką trasę. Po ponad 2 latach przygotowań do historycznej i jednocześnie rekordowej wyprawy A. Valujavičius potrzebował dodatkowych 36 dni. Tak długo podróżnik w Hiszpanii czekał na odpowiednie warunki pogodowe, które pozwoliłyby mu na rozpoczęcie pierwszego w historii Litwy rejsu przez Ocean Atlantycki w jednoosobowej łodzi wiosłowej.

Wyruszając rankiem 26 grudnia z hiszpańskiego portu Ayamonte, Valujavičius planuje do połowy kwietnia 2023 r. dotrzeć do końca podróży u wybrzeży Florydy, aby poprawić rekord świata, który stanowi 133 dni i należy do Juliana Sanczesa.

Historyczną i zarazem rekordową przeprawę przez Ocean Atlantycki podróżnik uwieczni kamerami wideo. Po dotarciu na Litwę zebrany materiał zostanie przekazany montażyście i realizatorowi dźwięku, który rozpocznie pracę twórczą nad filmem dokumentalnym. Jego premiera w litewskich kinach zaplanowana jest na styczeń 2024 roku.

TUTAJ można śledzić lokalizację na żywo.