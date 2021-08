Litwa znalazła się w pierwszej setce światowego indeksu dobroczynności

W tworzonym co trzy lata indeksie, który pokazuje tendencje dobroczynności i wsparcia, Litwa po raz ostatni zajmowała 138 miejsce a jeszcze wcześniej 142.

„Znaczny skok Litwy w Światowym Indeksie Hojności pokazuje, że w naszym kraju nawyk wspierania czy uczestniczenia w wolontariacie staje się coraz bardziej powszechny. W tym roku prawie co trzeci mieszkaniec kraju spełnia kryteria indeksu – jest to 28 proc, trzy lata temu było to tylko 19 proc.”- powiedział Vygintas Gasparavičius, wiceminister kultury.

Indeks tworzy fundacja „Charities Aid Foundation”, będącą fundacją wspierającą działalność charytatywną na świecie Raport wykorzystuje dane zebrane przez Instytut Gallupa i ma na celu dostarczenie oraz podsumowanie informacji na temat działalności filantropijnej na świecie.

Ankieta składa się z trzech pytań o aktywność charytatywną podjętą przez badanych w przeciągu miesiąca:

Czy pomógł Pan obcej osobie, która potrzebowała pomocy?

Czy wpłacił Pan pieniądze na działalność charytatywną?

Czy poświęcił Pan swój czas organizacji charytatywnej?

Pierwszy raport Światowego Indeksu Dobroczynności powstał we wrześniu 2010 roku.

Według Ministerstwa, podobne pozytywne tendencje w zmianie postaw i nawyków społecznych widać także w naszym, litewskim badaniu „Uczestnictwo ludności w kulturze i zadowolenie z usług kulturalnych” zamówionemu przez Litewską Radę Kultury.

Z badania wynika, że udział osób, które uczestniczyły w działaniach patronackich, charytatywnych, wolontariackich i społecznych wzrósł z 10,1 proc. w 2017 r. do 20,9 proc. w 2020 roku.

Zdaniem wiceministra kultury taka zmiana jest bardzo ważna dla kultury, gdzie istnieje potrzeba dywersyfikacji otrzymywanych środków i widać wyraźnie, że odradza się tradycja mecenatu.

„Dlatego jednym z naszych priorytetów jest rozwój kompetencji w zakresie przyciągania prywatnego mecenatu, a także konieczność korzystania z nowych narzędzi i technologii” – powiedział V. Gasparavičius, kierujący grupą roboczą ds. promowania zaangażowania w mecenat utworzoną przez ministra kultury.