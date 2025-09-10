Litwa złożyła protest wobec kontynuowanych przez Rosję ataków na Ukrainę

W litewskiej nocie domaga się natychmiastowego zaprzestania agresji przeciwko Ukrainie, wycofania wojsk okupacyjnych z całego międzynarodowo uznanego terytorium Ukrainy oraz zrekompensowania wszelkich szkód poniesionych przez Ukrainę z powodu rosyjskiej agresji.

Przedstawicielowi Rosji wyrażono również protest wobec rosyjskich dronów, które w nocy z wtorku na środę wielokrotnie naruszyły przestrzeń powietrzną Polski.

„Ten atak należy uznać za groźną eskalację skierowaną przeciwko strategicznemu partnerowi Litwy oraz sojusznikowi NATO, a jednocześnie przeciwko całkowitemu bezpieczeństwu NATO” – oświadczyło MSZ Litwy.

MSZ przypomniało także, że w niedzielę ponad 800 dronów i 13 różnego typu rakiet zaatakowało Kijów oraz inne miasta Ukrainy, uszkadzając budynki mieszkalne, szkoły, przedszkola oraz inne obiekty infrastruktury cywilnej. Jedna z rakiet trafiła w budynek rządu Ukrainy.

Ten rosyjski atak zabił dwoje cywilów – młodą matkę z niemowlęciem, a co najmniej 16 osób zostało rannych.

We wtorek bomba lotnicza w miejscowości Jarowa na wschodzie Ukrainy zabiła 24 osoby, które przyszły po odbiór emerytur, a niemal dwukrotnie więcej zostało rannych. Ofiary i szkody kolejnego masowego ataku Rosji, przeprowadzonego w nocy z wtorku na środę, są nadal ustalane.

„Tymi terrorystycznymi działaniami Rosja jednoznacznie odrzuca międzynarodowe wysiłki na rzecz zakończenia rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę, osiągnięcia zawieszenia broni i zapewnienia trwałego i długotrwałego pokoju, pokazując po raz kolejny, że wszelkie rosyjskie deklaracje o otwartości na negocjacje i pokój są jedynie hipokryzją i zwlekaniem z czasem” – podkreśliło litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w nocy z wtorku na środę Rosja przeprowadziła ataki na Ukrainę, a kilkanaście dronów naruszyło przestrzeń powietrzną Polski, część z nich została zestrzelona.

Wojsko polskie w środę potępiło te naruszenia jako akt agresji.