Litwa zdecyduje w najbliższych tygodniach o przyjęciu ok. 158 migrantów

– „Decyzja powinna zostać podjęta w ciągu kilku tygodni” – powiedział minister.

Zgodnie z przyjętym w maju ubiegłego roku przez Radę UE pakietem migracyjnym, Litwa co roku miałaby przyjmować ok. 158 migrantów, którzy dostali się na terytorium Unii, albo uiścić składkę solidarnościową w wysokości 3,16 mln euro.

Po ubiegłotygodniowym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim poświęconym migracji doradca prezydenta Deividas Matulionis mówił, że Litwa skłania się ku zapłacie składki. Sam minister wcześniej dopuszczał wariant pośredni: przyjęcie części migrantów i jednoczesne uiszczenie części składki solidarnościowej.