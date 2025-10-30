Znad Wilii
  • 30 października, 2025 15:00

Litwa zdecyduje w najbliższych tygodniach o przyjęciu ok. 158 migrantów

W związku ze zbliżającym się wejściem w życie unijnego Paktu o migracji i azylu minister spraw wewnętrznych Władysław Kondratowicz zapowiedział, że decyzja Litwy w sprawie przyjęcia nieco ponad 150 migrantów zapadnie w najbliższych tygodniach. Jak poinformował podczas posiedzenia frakcji Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów (TS-LKD) w Sejmie, przy rządzie powołano grupę roboczą, która opracuje propozycje rozwiązań.

– „Decyzja powinna zostać podjęta w ciągu kilku tygodni” – powiedział minister.

Zgodnie z przyjętym w maju ubiegłego roku przez Radę UE pakietem migracyjnym, Litwa co roku miałaby przyjmować ok. 158 migrantów, którzy dostali się na terytorium Unii, albo uiścić składkę solidarnościową w wysokości 3,16 mln euro.

Po ubiegłotygodniowym spotkaniu w Pałacu Prezydenckim poświęconym migracji doradca prezydenta Deividas Matulionis mówił, że Litwa skłania się ku zapłacie składki. Sam minister wcześniej dopuszczał wariant pośredni: przyjęcie części migrantów i jednoczesne uiszczenie części składki solidarnościowej.

