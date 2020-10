Litwa zaprasza na konsultacje swojego ambasadora z Mińska

5 października Ministerstwo Spraw Zagranicznych intensywnie konsultowało się z kolegami z Unii Europejskiej w sprawie żądania reżimu mińskiego, by Litwa i Polska zmniejszyły liczbę swoich pracowników w ambasadach na Białorusi. Minister spraw zagranicznych Linas Linkevičius rozmawiał telefonicznie z Josepem Borrellem, wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Zbigniewem Rau, polskim ministrem spraw zagranicznych oraz Heiko Maasem, ministrem spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas.

„Naszym celem jest maksymalne utrzymanie kontaktów dyplomatycznych. Wysłaliśmy również takie przesłanie do strony białoruskiej, z którą do tej pory ustalaliśmy, że czasowe zaproszenie ambasadorów na konsultacje posłuży zmniejszeniu napięć i utrzymaniu przedstawicielstwa dyplomatycznego na szczeblu ambasadorów. Razem z Polakami już podjęliśmy decyzję o zaproszeniu ambasadorów z Mińska na konsultacje” – powiedział L. Linkevičius.

Zdaniem ministra, na razie nie udało się osiągnąć porozumienia co do tego, by przynajmniej na razie nie redukować personelu, ale jeśli Białoruś będzie dalej nalegać, zostaną podjęte działania „lustrzane”. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nadal koordynuje wszystkie swoje działania z Polską i innymi państwami członkowskimi UE.

Również Polska podjęła podobną decyzję. „W porozumieniu z Europejską Służbą Działań Zewnętrznych (European External Action Service – EEAS) i państwami członkowskimi UE podjęliśmy decyzję o odwołaniu na konsultacje części ambasadorów akredytowanych w Republice Białorusi” – napisał szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau na Twitterze.

1/2 W porozumieniu z @eu_eeas i p. cz. 🇪🇺 podjęliśmy decyzję o odwołaniu na konsultacje części ambasadorów akredytowanych w Republice Białorusi. Dziękuję za solidarność wyrażoną z PL🇵🇱 i LT🇱🇹 przez partnerów z UE. Priorytetem pozostaje wsparcie dla Białorusinów — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) October 5, 2020

Źródł – urm.lt