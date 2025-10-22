Litwa wznowiła ruch na granicy z Białorusią

„Od godziny 9:00 wznowiono kontrolę osób i pojazdów oraz ich przepuszczanie przez działające punkty kontrolne w Miednikach i Solecnzikach na granicy z Białorusią” – czytamy w komunikacie VSAT.

Ruch został tymczasowo wstrzymany od około godziny 2:30 w środę, na mocy decyzji szefa Państwowej Służby Ochrony Granicy, gen Rustamasa Liubajevasa.

Zgodnie z informacjami VSAT, o tej porze dnia ruch i przepływ osób przez te punkty były minimalne, a w związku z ich zamknięciem nie doszło do żadnych incydentów.

Według R. Liubajeva, o decyzji o tymczasowym zamknięciu punktów kontrolnych została poinformowana białoruska straż graniczna.

„Informacja ta została przekazana przez wyznaczone kanały komunikacyjne do jednostek białoruskiej straży granicznej… Obecnie ta informacja została również przekazana na poziomie służb granicznych” – powiedział dziennikarzom szef Straży Granicznej Litwy.

Z kolei główny doradca prezydenta Deividas Matulionis, mówiąc o możliwości długoterminowego zamknięcia granicy z Białorusią i wzywając służby do podjęcia surowszych działań, zauważył, że decyzję w tej sprawie musi podjąć rząd Litwy.

„Szef Straży Granicznej, czyli ja, mam możliwość tymczasowego ograniczenia ruchu przez granicę państwową lub tymczasowego zamknięcia punktów kontrolnych. W przypadku długoterminowego zamknięcia decyzję musi podjąć Rada Ministrów Litwy” – mówił R. Liubajevas.

Szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (NKVC), Vilmantas Vitkauskas, powiedział dziennikarzom, że na popołudnie w środę zaplanowano posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Narodowego.

„Wezmą w nim udział również dowódcy naszych sił, szefowie ministerstw i służb wywiadowczych. Będą omawiane środki odpowiedzi na ten incydent. Dopóki nie będzie decyzji, dopóki wszystko nie zostanie omówione i nie zostaną rozważone wszystkie możliwe efekty, wstrzymujemy się z ogłoszeniem dalszych kroków” – mówił V. Vitkauskas, odpowiadając na pytanie dziennikarzy o długoterminowe zamknięcie granicy z Białorusią.

Redakcja ZW.LT przypomina, że po zamknięciu części punktów granicznych z Białorusią, postawieniu fizycznej bariery na granicy i wzmocnieniu ochrony granicy, balony meteorologiczne stały się jednym z najpopularniejszych sposobów transportowania nielegalnych towarów.