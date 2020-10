Litwa wystosowała notę protestacyjną do Białorusi w sprawie elektrowni w Ostrowcu

Litwa wystosowała we wtorek notę protestacyjną do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Białorusi dotyczącą pospiesznego uruchomienia elektrowni atomowej w Ostrowcu, co zagraża bezpieczeństwu obywateli Litwy, Białorusi i Unii Europejskiej.