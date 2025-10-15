Litwa wspiera zaostrzenie przepisów migracyjnych i wizowych w UE

Zgodnie z wypowiedzią szefa MSW, Litwa zdecydowanie popiera inicjatywę wprowadzenia wzajemnego uznawania decyzji o zwrocie migrantów między państwami członkowskimi UE. Taki krok znacząco zwiększyłby efektywność systemu zwrotów w całej Europie.

„Bardzo ważne jest, aby wszystkie państwa odpowiednio się przygotowały. Proponowany dwuletni okres przejściowy jest wystarczający, aby zaktualizować krajowe systemy i zapewnić sprawne stosowanie decyzji. Naszym celem jest jasna i efektywna polityka zwrotów nielegalnych migrantów. To wysyła komunikat, że do Litwy i innych krajów UE można wejść tylko legalnymi drogami” – podkreślił szef MSW Litwy, Władysław Kondratowicz.

Na posiedzeniu ministrów UE omówiono również sytuację w strefie Schengen. Minister zwrócił uwagę na rosnącą liczbę wiz Schengen wydanych obywatelom Rosji – aż 75% z nich jest wydawanych w celach turystycznych, mimo oczywistych zagrożeń bezpieczeństwa.

„Nie możemy ignorować kwestii bezpieczeństwa z powodu krótkoterminowych korzyści ekonomicznych. Dlatego apelujemy do wszystkich państw członkowskich UE, aby jednolicie stosowały się do wytycznych Komisji Europejskiej, a także wspieramy inicjatywy mające na celu zaostrzenie zasad wydawania wiz wielokrotnych” – oznajmił Kondratowicz.

Litwa stanowczo popiera również, aby paszporty Rosji, które nie zawierają danych biometrycznych, nie były uznawane do podróży do strefy Schengen. Według ministra, jednolite podejście do takich środków jest niezbędne, aby zapewnić bezpieczeństwo strefy Schengen oraz konsekwentne stosowanie polityki wizowej.

Kolejnym ważnym punktem porządku obrad były zagrożenia hybrydowe, w szczególności wykorzystanie dronów przeciwko państwom UE. Litwa popiera inicjatywę Niemiec dotyczącą dyskusji na temat ryzyka związanego z dronami i zgadza się z koniecznością wzmocnienia odpowiednich zdolności na poziomie całej Unii.

„Musimy zapewnić, że nasze służby bezpieczeństwa i obrony będą wyposażone w nowoczesne środki do wykrywania i neutralizowania dronów. Takie inwestycje powinny stać się wyraźnym priorytetem zarówno w obecnej, jak i przyszłej wieloletniej perspektywie finansowej UE, w tym w ramach funduszy na sprawy wewnętrzne” – mówił szef MSW, Władysław Kondratowicz.

W odpowiedzi na rosnącą liczbę incydentów na zewnętrznych granicach UE, Litwa, wraz z Estonią, Finlandią, Łotwą, Polską i innymi krajami, 29 sierpnia skierowała do Komisji Europejskiej wspólne pismo o wsparcie finansowe na wzmocnienie monitorowania granic powietrznych.

Według szefa MSW Litwy, konieczne jest zapewnienie długoterminowej odporności na nowe zagrożenia technologiczne i hybrydowe, poprzez wzmacnianie działań prewencyjnych, monitorowanie, zdolności reagowania oraz inwestycje w innowacyjne rozwiązania.