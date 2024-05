Litwa w finale Eurowizji

Reprezentant Litwy Silvester Belt, jeden z największych faworytów pierwszego półfinału, wystapił jako trzeci. Jego utwór „Luktelk” był, co wyjątkowe dla Eurowizji, śpiewany w języku ojczystym. Silvester porwał publiczność do tańca dyskotekową energią i „klaskanym” refrenem.

Trafił do finału.

Tegoroczna polska reprezentantka Luna z utworem ‚The Tower” nie awansowała do finału.

W tym roku głosami widzów prócz Litwy do finału przeszły Serbia, Portugalia, Słowenia, Ukraina, Finlandia, Cypr, Chorwacja, Irlandia i Luksemburg.

68. Konkurs Piosenki Eurowizji został rozłożony na trzy dni koncertowe. 7 i 9 maja to półfinały, zaś finał będziemy śledzić w sobotę 11 maja.

Drugi półfinał odbędzie się w czwartek 9 maja z udziałem następujących państw: Malta, Albania, Grecja, Szwajcaria, Czechy, Francja, Austria, Dania, Armenia, Łotwa, Hiszpania, San Marino, Gruzja, Belgia, Estonia, Włochy, Izrael, Norwegia, Holandia.