Litwa tymczasowo zawiesza szczepienia preparatem AstraZeneca.

„Otrzymałem rekomendację Państwowej Agencji Kontroli Leków, która, podobnie jak inne kraje Unii Europejskiej, jako środek ostrożności zaleca zawieszenie szczepień preparatem AstraZeneca do czasu wydania przez Europejską Agencję Leków ostatecznych wniosków w sprawie bezpieczeństwa tej szczepionki” – poinformował minister zdrowia Arūnas Dulkys.

„Oznacza to, że weźmiemy pod uwagę daną rekomendację” – dodał.

Europejska Agencja Leków (EMA) zwołuje w czwartek zebranie nadzwyczajne w sprawie danej szczepionki.

Według szefa Państwowej Agencji Kontroli Leków (VVKT), decyzję podjęto po otrzymaniu trzech zgłoszeń dotyczących wypadków zakrzepowo-zatorowych.

„Do tej pory nie mamy żadnych dowodów, czy jest to spowodowane szczepionką, czy jest to wyłącznie zbieg okoliczności. Wszystkie dane są przekazywane do EVA” – powiedział Gytis Andrulionis, szef VVKT.