Litwa rezygnuje z monet 1 i 2 centowych. Ceny będą zaokrąglane

Końcowa kwota transakcji gotówkowej będzie zaokrąglana do najbliższej wielokrotności 5 centów. Suma kończąca się na 1, 2, 6 lub 7 centów będzie zaokrąglana w dół – do 0 lub 5 centów. Natomiast końcówki 3, 4, 8 i 9 centów będą zaokrąglane w górę – do 5 lub 10 centów.

Monety 1 i 2 centowe nie zostaną wycofane z obiegu – nadal będzie można nimi płacić.

Zaokrąglanie nie będzie stosowane przy płatnościach bezgotówkowych, wymianie waluty, przelewach gotówkowych, wpłatach na konto ani wypłatach gotówki.

Jak pokazuje najnowszy sondaż „Eurobarometru”, aż 69 proc. mieszkańców Litwy w styczniu poparło wprowadzenie zaokrąglania. Przeciw było 29 proc., a pozostali nie mieli zdania.

Według Banku Litwy (LB), liczba zwolenników tej zmiany wzrosła w ciągu roku o 3 punkty procentowe, natomiast przeciwników – zmniejszyła się o 2 punkty.

Litewski Sejm uchwalił ustawę o zaokrąglaniu kwot płatności gotówkowych w marcu ubiegłego roku.

Za nieprzestrzeganie zasad przewidziane są kary: od ostrzeżenia do grzywny w wysokości 100–500 euro dla osób fizycznych oraz od 200 do 1000 euro dla firm. W przypadku powtórnych naruszeń kary te będą podwajane.

Zasadę zaokrąglania stosuje już siedem państw strefy euro: Finlandia, Holandia, Słowacja, Włochy, Irlandia, Belgia i Estonia.

Bank Litwy podaje, że od wprowadzenia euro w 2015 roku do początku bieżącego roku wartość zagubionych monet 1 i 2 centowych wyniosła ponad 2 miliony euro – każdego roku tracona jest równowartość około jednej trzeciej miliona euro.