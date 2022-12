Litwa przygotowuje się do wypowiedzenia umowy z Białorusią o współpracy granicznej

Litwa przygotowuje się do wypowiedzenia podpisanej 16 lat temu umowy z Białorusią o zasadach współpracy transgranicznej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało stosowny projekt uchwały i w najbliższym czasie zamierza przekazać go do zatwierdzenia przez Radę Ministrów.