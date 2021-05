Litwa przekaże szczepionki Ukrainie, Gruzji i Mołdawii

Na razie rząd przewiduje, że na początku 100 tys. dawek zostanie przeznaczonych dla Ukrainy, 11 tys. dla Mołdawii i 15 tys. dla Gruzji.

„Rozumiemy, że nie są to liczby, które uratują te państwa (…), ale nie wystarczy jedynie mówić o solidarności, powinniśmy zrobić pierwszy krok i pokazać, czym jest solidarność, że nie są to tylko słowa, ale też działania – oświadczył minister spraw zagranicznych Gabrielius Landsbergis.

Premier Ingrida Šimonytė wskazała, że „jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem”, do końca trzeciego kwartału Litwa otrzyma tyle dawek, że teoretycznie można będzie zaszczepić 3,5 mln osób.

Szefowa rządu zwróciła uwagę, że szczepionki nie zostaną przekazane od razu, ale „bardziej realistyczny czas to trzeci kwartał”.

Wiceminister zdrowia Živilė Simonaitytė potwierdza słowa premier, że według planów Litwa do końca trzeciego kwartału powinna dostać więcej szczepionek niż wynosi obecna liczba mieszkańców Litwy.

„Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z optymistycznymi założeniami, to do końca trzeciego kwartału Litwa powinna otrzymać tyle szczepionek, że pozwoliłoby to na zaszczepienie prawie 3,5 miliona ludzi”- powiedział Ž. Simonaitytė.

Rząd uważa więc, że podzielenie się szczepionkami nie będzie uszczerbkiem dla mieszkańców Litwy.

Dotychczas Litwa otrzymała 1 413 545 dawek szczepionek. 30,2 proc. mieszkańców kraju otrzymało już co najmniej jedną dawkę.