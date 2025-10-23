Znad Wilii
  • Litwa
  • 23 października, 2025 6:30

Litwa przekazała Białorusi notę protestacyjną za naruszenia przestrzeni powietrznej

Litwa wystosowała notę protestacyjną Białorusi w związku z powtarzającymi się naruszeniami jej przestrzeni powietrznej – poinformowało w środę Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Do MSZ został wezwany tymczasowy chargé d’affaires Białorusi, któremu przekazano oficjalny protest.

zw.lt
Litwa przekazała Białorusi notę protestacyjną za naruszenia przestrzeni powietrznej

fot. BNS/Julius Kalinskis

„Ministerstwo podkreśliło, że naruszenia granicy państwowej stanowią rażące pogwałcenie prawa międzynarodowego i wezwało Republikę Białorusi do zapewnienia kontroli swojej przestrzeni powietrznej” – czytamy w komunikacie MSZ Litwy.

Redakcja ZW.LT przypomina, że w nocy z wtorku na środę do Litwy wleciało kilkadziesiąt balonów z przemytem.

W wyniku tego incydentu zakłócona została praca lotniska w Wilnie – wpłynęło to na około 30 lotów i ponad 4 tysiące pasażerów. Tymczasowo zamknięto również przejścia graniczne w Medininkai i Šalčininkai.

MSZ przypomniało o wcześniejszych naruszeniach litewskiej przestrzeni powietrznej przez stronę białoruską oraz zażądało ich zbadania i podjęcia działań zapobiegających ich powtórzeniu.

Resort ostrzegł również, że w przypadku dalszych nielegalnych naruszeń przestrzeni powietrznej Litwa zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków odwetowych.

Przypomnijmy, że w związku z powtórzeniem się sytuacji polegającej na masowym wysyłaniu balonów z kontrabandą z Białorusi na Litwę, premier Inga Ruginienė zapowiedziała całkowite zamknięcie granicy z tym sąsiednim krajem.

Obecnie funkcjonują dwa przejścia graniczne z Białorusią – w Miednikach i Solecznikach.

PODCASTY I GALERIE