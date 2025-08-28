Litwa protestuje: nota do Rosji po zmasowanym ataku na Ukrainę

Według władz, Rosja w nocy skierowała na Ukrainę 598 dronów i 31 rakiet. W wyniku masowego ataku na Kijów zginęło co najmniej 14 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych; wśród ofiar śmiertelnych jest troje dzieci.

W nocie MSZ podkreślono, że celem rosyjskiej agresji padły także obiekty międzynarodowych instytucji – znacznie uszkodzone zostały pomieszczenia Delegacji UE i British Council w Kijowie. Litewska dyplomacja oceniła te działania jako kolejne zbrodnie wojenne rosyjskich sił na terytorium Ukrainy: „nie można ich nie zauważyć i nie pozostaną bezkarne” – zaznaczono w oświadczeniu.

Resort zapowiedział, że Litwa będzie dążyć do pociągnięcia do odpowiedzialności zarówno zleceniodawców, jak i wykonawców tych oraz wcześniejszych zbrodni popełnionych przez Rosję w Ukrainie.

Do ataków doszło na tle impasu w rozmowach pokojowych między Kijowem a Moskwą. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Stany Zjednoczone, które pośredniczą w wysiłkach dyplomatycznych, do zajęcia twardego stanowiska wobec rosyjskich uderzeń.