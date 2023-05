Litwa: Posłowie na wzór Polski chcą zmiany nazwy miasta Kaliningrad

„Najwyższy czas, żeby zrezygnować z sowieckiego dziedzictwa i zaprzestać zanieczyszczania naszego narodowego języka. Solidaryzujemy się z naszymi polskimi sąsiadami i wzywamy do nieużywania w języku litewskim narzuconych nam sztucznych nazw” – mówi Vilius Semeška, którego cytuje agencja ELTA.

„Nazwa Kaliningrad jest częścią rosyjskiej narracji i wywodzi się z agresywnych działań ZSRR podczas II wojny światowej” – czytamy we wniosku deputowanych, który w piątek został przekazany do Państwowej Komisji Języka Litewskiego. Podkreśla się w nim, że „po zajęciu przez ZSRR części Niemiec – Koenigsbergu, został on nazwany Kaliningradem na cześć bolszewickiego rewolucjonisty Michaila Kalinina”.

Według posłanki Paule Kuzmickiene, która przewodniczy sejmowej Komisji Pamięci Historycznej Walk o Wolność i Państwo, „rusyfikacja nazw miejscowości miała na celu pokazanie ich przynależności do Moskwy”.

„Ta część Prus Wschodnich została przekazana Związkowi Radzieckiemu jako łup wojenny. (…)Nigdy nie mieszkali tam żadni Rosjanie, a Stalin kłamał na temat historycznych ziem rosyjskich” – zaznacza polityk.

Zdaniem Kuzmickienė, „dążąc do uzasadnienia własności regionu, Moskwa stosowała celową politykę toponimiczną i rusyfikowała nazwy miejscowości i zbiorników wodnych, (…)dążyła do tego, by były one zrozumiałe dla kolonizatorów z różnych części ZSRR oraz do legitymizacji własności regionu”.

W Polsce od 9 maja miasto Kaliningrad ma nową oficjalną nazwę. Zgodnie z zaleceniami Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, nosi ono nazwę Królewiec.