Litwa obniżyła poziom ochrony fizycznej Swiatłany Cichanouskiej

Według danych LRT, po obniżeniu poziomu ochrony, bezpieczeństwo Swiatłany Cichanouskiej przejmie Biuro Policji Kryminalnej, a nie jak dotychczas – Służba Ochrony Rządu (lit. Vadovybės apsaugos tarnyba). Ochrona będzie teraz zapewniana nie jako ochrona dla głowy państwa, lecz dla osoby, która może być narażona na określone zagrożenia.

Choć nie podano oficjalnych komentarzy na temat tej decyzji, jej realizacja rozpoczęła się 1 października, z przewidzianym okresem przejściowym do listopada.

„Dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa chronionej osoby, nie możemy publicznie komentować tej kwestii, ani potwierdzić, ani zaprzeczyć w sprawie ewentualnego wzmocnienia lub zmniejszenia ochrony. Stosowane środki ochrony są poufną informacją, której nie możemy ujawniać” – w wywiadzie dla LRT powiedział Paulius Nemira, zastępca dyrektora Służby Ochrony Rządu.

Białoruska liderka opozycji, S. Cichanouskaja, od przyjazdu na Litwę w 2020 roku była pod stałą ochroną funkcjonariuszy Służby Ochrony Rządu.

Źródła LRT podają, że jej ochrona oraz dodatkowe usługi kosztowały państwo około 1 miliona euro rocznie, obejmując całodobową ochronę na Litwie i za granicą, samochody ochrony, utrzymanie miejsca zamieszkania oraz korzystanie z VIP terminali na lotniskach.

W 2024 roku korzystanie z VIP terminali kosztowało S. Cichanouską 129 tys. euro, a w 2023 roku – 92 tys. euro.