Litwa nie ociepla relacji z Chinami. Chce przywrócić reprezentację

Ruginienė podkreśliła, że nie chodzi o szybki zwrot w stronę „przyjaźni” z Pekinem:

– „To nie jest deklaracja, że zaraz zaczniemy przyjazne stosunki. Normalizacja reprezentacji jest natomiast rzeczą naturalną.”

Spór o zapisy w programie rządu

Konserwatysta Žygimantas Pavilionis skrytykował projekt programu 20. rządu, wskazując na brak wcześniejszego sformułowania, które określało Chiny jako państwo stwarzające wyzwania dla bezpieczeństwa.

– „Dlaczego ‘wybieliliście’ Chiny? Dlaczego nie nazywacie ich zagrożeniem?” – pytał z mównicy.

Szef MSZ Kęstutis Budrys zapowiedział, że resort zaproponuje uzupełnienia dotyczące Chin. Wyjaśnił, że w toku uzgodnień programu „zaginęły niektóre sformułowania”, a sam dokument rządowy nie jest raportem o zagrożeniach ani Strategią Bezpieczeństwa Narodowego – odpowiednie oceny trafią do planu działań oraz odrębnych dokumentów, które są przygotowywane. Jednocześnie programu na tym etapie nie można już korygować.

Co uległo zmianie względem poprzedniego gabinetu

W programie ustępującego rządu Gintautasa Paluckasa zapisano, że Chiny stają się coraz większym wyzwaniem dla litewskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a zagrożeniem jest m.in. strategiczne partnerstwo Pekinu z Moskwą oraz rosnące wpływy w Białorusi.

W projekcie programu gabinetu Ruginienė zrezygnowano z tak jednoznacznych ocen, wskazując natomiast cel „przywrócenia stosunków dyplomatycznych z Chinami do poziomu funkcjonującego w innych państwach UE”.

Tło: brak dyplomatów i spór o Tajwan

Od połowy maja na Litwie nie ma akredytowanych chińskich dyplomatów. Wilno i Pekin wciąż nie uzgodniły warunków przywrócenia wzajemnej reprezentacji – chodzi m.in. o rangę placówek, nazewnictwo biura w Wilnie oraz status personelu – po sporze wywołanym w 2021 r. otwarciem ‘Przedstawicielstwa Tajwańczyków w Wilnie’.

Były premier Paluckas sygnalizował w czerwcu, że przekazano Pekinowi propozycję normalizacji relacji, bez zmiany nazwy przedstawicielstwa. Tę deklarację potwierdziła Inga Ruginienė, zapowiadając, że będzie zabiegać o oficjalną odpowiedź Chin na ofertę Wilna.