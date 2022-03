Litwa może przyjąć do szkół około 30 tys. ukraińskich dzieci

Na Litwie możemy przyjąć około 30 tys. ukraińskich dzieci do szkół ogólnokształcących i 4 tys. do przedszkoli - poinformowała we wtorek Jurgita Šiugždinienė, minister edukacji, nauki i sportu. Do litewskich placówek oświatowych uczęszcza już prawie 3,5 tys. ukraińskich dzieci.