Litwa: mieszkańcy nie popierają świadczeń 100 euro dla seniorów

Inicjatywę nie popiera lub raczej nie popiera 59,8 proc. respondentów, akceptuje 26,5 proc., a 13,7 proc. uczestników sodażu nie ma zdania na ten temat.

W ocenie Vladasa Gaidysa wynik sondażu jest doskonałą ilustracją do obecnej tendencji szczepień.

„Z tego wynika, że nie zważając na premię pieniężną seniorzy nie rzucili się na szczepionki. Co ciekawe liczba przeciwników tej inicjatywy jest mniej więcej jednakowa wśród osób w różnym wieku, różnej płci, o różnym dochodzie, w tym również seniorów” – dodaje Gaidys.

Premia w wysokości 100 euro za szczepionkę przysługuje seniorom 75 +, którzy w pełni zaszczepią się od września do grudnia oraz tym, którzy do kwietnia przyszłego roku zaszczepią się dawką przypominającą.

Doradczyni premier Živilė Gudlevičienė apeluje do seniorów zainteresowanych świadczeniem, by zaszczepili się w najbliższych dniach, by drugą dawkę zdążyli otrzymać przed 1 grudnia.