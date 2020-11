Litwa liderem UE pod względem objętości wykonywanych testów na COVID-19

Litwa trafiła do grupy państw, w których liczba badań w dniach 9-15 listopada na 100 tys. mieszkańców wynosiła od 2 500 do 4 999. Z krajów bałtyckich do tej kategorii trafiła również Estonia.

Do poniedziałku włącznie na Litwie wykonano 1 mln 267 tys. 700 badań.

Resort zdrowia obecnie zamierza na nowo przeanalizować tryb testowania.

Priorytetowo mają być badane osoby przebywające w domach opieki, w których jest najwięcej osób z grupy ryzyka i pacjenci w szpitalach, gdzie są odnotowywane ogniska wirusa.